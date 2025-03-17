Врач Богомолов: касторка не помогает очистить организм от шлаков и токсинов

Информация о том, что касторовое масло помогает избавиться от токсинов и шлаков в организме, не является достоверной. Об этом заявил кандидат медицинских наук, гепатолог, гастроэнтеролог Павел Богомолов в беседе с Ura.ru .

«С точки зрения чистки печени, я думаю, что уже почти все знают, что это не чистка печени, а стимуляция желчеобразования и избытка желчи», — объяснил доктор.

Ранее в социальных сетях распространились посты об очистке организма с помощью касторки. Врач заверил, что касторовое масло обычно используется как слабительное средство, однако не помогает выводить шлаки и токсины.