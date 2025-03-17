Врач Богомолов: касторка не помогает очистить организм от шлаков и токсинов

Информация о том, что касторовое масло помогает избавиться от токсинов и шлаков в организме, не является достоверной. Об этом заявил кандидат медицинских наук, гепатолог, гастроэнтеролог Павел Богомолов в беседе с Ura.ru.
«С точки зрения чистки печени, я думаю, что уже почти все знают, что это не чистка печени, а стимуляция желчеобразования и избытка желчи», — объяснил доктор.
Ранее в социальных сетях распространились посты об очистке организма с помощью касторки. Врач заверил, что касторовое масло обычно используется как слабительное средство, однако не помогает выводить шлаки и токсины.
«Настрой боевой». Адвокат рассказал, чем Тимур Иванов занимается в СИЗО
Южная Корея решила отправлять на штурм подземных бункеров Ким Чен Ына робособак
На Урале мужчина перепутал полицейских с мошенниками и устроил драку
Человек упал на пути на «Белорусской». ЧП затормозило поезда на зеленой ветке
Журналист Санчез назвал основные черты русских
Статистика заболеваемости растет. Как защититься от ОРВИ и гриппа
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте