Врач Богатырев: рак простаты часто развивается незаметно

Врач-уролог-андролог Артур Богатырев сообщил «Газете.Ru» , что некоторые мужские заболевания могут развиваться незаметно, что осложняет их раннее выявление и лечение.

В частности, он подчеркнул, что рак предстательной железы часто протекает бессимптомно на начальных этапах. Первые признаки, такие как затрудненное мочеиспускание, появление крови в моче, могут проявиться тогда, когда опухоль уже увеличилась в размерах и распространилась за пределы простаты, написали «Известия».

Богатырев предостерег, что отсутствие симптомов при многих урологических и андрологических заболеваниях несет серьезные риски. Промедление с лечением на ранней стадии может привести к непоправимым последствиям и существенно ухудшить качество жизни пациента.