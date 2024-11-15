Врач Богатырев назвал кофе и крепкий чай вредными для почек напитками

Уролог-андролог центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Артур Богатырев в разговоре с «Известиями» перечислил продукты, которые могут причинить вред почкам.

Он призвал людей с заболеваниями почек избегать в большом количестве продуктов, содержащих оксалаты. К ним он отнес шпинат, орехи, картофель фри, чипсы, свеклу, щавель, отруби и шоколад. Также важно воздерживаться от продуктов с большим количеством калия.

«Его избыток может привести к гиперкалиемии, которая проявляется замедленным сердечным ритмом, слабостью и тошнотой», — сказал медик.

Для почек не подходят напитки, содержащие алкалоиды. Врач упомянут кофе, крепкий чай и колу и пояснил, что их частое употребление может стать причиной образования камней в почках.