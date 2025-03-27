Врач Боброва: люди с хорошим иммунитетом тоже могут заболеть туберкулезом

Люди с хорошим иммунитетом также могут заболеть туберкулезом, поскольку инфекция способна долго находиться в «спящем» состоянии в организме. Когда иммунитет ослабевает, микобактерии туберкулеза активизируются. Об этом сообщила РИАМО врач общей практики Татьяна Боброва.

«Если человек с сильным иммунитетом заразился туберкулезом, микобактерии могут долгое время оставаться в организме в латентном состоянии — они как бы „спят“, не вызывая никаких симптомов», — процитировал сайт sibdepo.ru медика.

Она добавила, что туберкулез чаще всего поражает легкие (примерно в 80% случаев), но микобактерии также могут поражать почки, кишечник, кости, кожу, глаза и другие органы.

Когда иммунитет ослабевает из-за стресса, болезней или неправильного питания, микобактерии активизируются, начинают размножаться и разрушать ткани. Тогда туберкулез становится заразным и требует незамедлительного лечения, пояснила Боброва.