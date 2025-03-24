Симптомы туберкулеза легко спутать с признаками обычной простуды или бронхита, предупредила врач общей практики Татьяна Боброва в беседе с РИАМО .

Специалист отметила, что к первым проявлениям туберкулеза легких относятся кашель и невысокая температура.

«Если температура выше 37,5 градуса держится дольше недели, это тревожный сигнал. Также насторожить должны боль в груди при дыхании и смехе, общая слабость и потливость по ночам», — заявила эксперт.

Один из главных симптомов заболевания — длительный кашель. Еще одно отличие от бронхита — возможное появление в мокроте крови. Могут наблюдаться и другие патологии: кровь в моче при поражении почек или боли в спине и суставах при поражении костей, предостерегла Боброва.