Врач Бинатова: сухость кожи и ломкость ногтей могут указывать на проблемы с щитовидкой

Диетолог и эндокринолог Эльвина Бинатова в разговоре с «Известиями» назвала симптомы, указывающие на возможные проблемы с щитовидной железой.

Специалист рекомендовала обращать внимание на выпадение волос, сухость кожи и ломкость ногтей, которые могут свидетельствовать о нарушениях работы щитовидки. Врач подчеркнула важность комплексного обследования перед началом любого лечения, включая прием БАДов.

Бинатова отметила, что анемия может быть связана не только с дефицитом железа, но и с проблемами щитовидной железы, требующими иного подхода к лечению. Также она напомнила, что отеки способны указывать на заболевания не только почек или сердца, но и щитовидной железы. У женщин нарушения в ее работе могут влиять на менструальный цикл и фертильность, предупредила доктор.