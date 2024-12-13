Врач Бинатова: солодовый сахар в составе пива способствует развитию лишнего веса

Пиво считается достаточно калорийным продуктом, в том числе из-за наличия в его составе солодового сахара. Об этом Здоровью Mail рассказала врач-эндокринолог Эльвина Бинатова.

По словам медика, именно этот компонент способствует развитию лишнего веса и повышает аппетит. Врач указала на то, что многие люди во время употребления пива закусывают его жирными и жареными продуктами, что также добавляет лишние килограммы.

Людям с психическими расстройствами и проблемами ЖКТ пиво и вовсе противопоказано. У некоторых людей длительное употребление напитка способствует формированию уратных камней в почках. В заключение врач напомнила, что регулярное употребление пива приводит к возникновению алкогольной зависимости.