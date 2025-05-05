Врач Бессмертный: аллергия отличается от ОРВИ отсутствием жара

Аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный рассказал в беседе с RT об особенностях сезонной аллергии в средней полосе России.

Специалист отметил четкое распределение цветения растений. Так, в марте, апреле и мае наблюдается пыление ольхи, орешника, клена, дуба и березы. Однако из-за изменений погоды распространение пыльцы деревьев в этом году началось уже в феврале.

«Типичная аллергическая триада — чихание, зуд носа и глаз и водянистое отделяемое. Также может быть плохое самочувствие и разбитость», — подчеркнул медик.

Бессмертный указал на схожесть симптомов аллергии с простудой, но добавил, что аллергия не проходит через неделю и не сопровождается повышенной температурой.