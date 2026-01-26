Врач Бережанский сравнил работу новой вакцины от аллергии с действием АСИТ

В рамках третьей фазы клинических испытаний в России начали вводить инновационный препарат для лечения аллергии на березу. Подробнее рассказал аллерголог-иммунолог Павел Бережанский, передала «Вечерняя Москва».
По словам врача, принцип работы вакцины схож с действием аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ).
«Но есть разница», — подчеркнул медик.
Как пояснил Бережанский, вместо введения в организм белков аллергенов в малых концентрациях в вакцину добавляют искусственно синтезированные части этих белков — эпитопы. Они переключают иммунный ответ с выработки иммуноглобулина Е на толерантный иммуноглобулин G.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте