Врач Бережанский предупредил, что осенние прогулки опасны для астматиков

Профессор Сеченовского университета, педиатр и аллерголог-иммунолог Павел Бережанский в интервью aif.ru предупредил, что прогулки по опавшим листьям могут представлять опасность для людей с бронхиальной астмой и ослабленным иммунитетом.

Он подчеркнул, что в гниющей листве создаются благоприятные условия для размножения грибов, способных вызывать аллергические реакции и приступы удушья, написал RT.

Бережанский также указал, что такие прогулки могут быть опасны для часто болеющих детей и людей с неопределенными формами аллергии. Он призвал к осторожности и рекомендовал избегать контакта с мокрыми листьями и стараться избегать прогулок в лесах и парках в период влажной и прохладной погоды.