Врач Белова предупредила о вреде внутриканальных наушников

Врач-оториноларинголог Ирина Белова в беседе с «АБН24» рассказала о потенциальной опасности внутриканальных наушников. По мнению специалиста, они могут нанести больший вред слуху, чем накладные модели.

Белова объяснила, что внутриканальные наушники создают замкнутое пространство в слуховом проходе, повышая влажность и температуру. Это может привести к размножению бактерий и грибков, вызывая наружный отит.

Отоларинголог также отметила, что внутриканальные наушники могут стать причиной акустической травмы. Они доставляют звуковую волну непосредственно в слуховой проход, что может привести к необратимому снижению слуха.

Кроме того, врач подчеркнула, что внутриканальные наушники часто вставляют грязными руками, что может привести к царапинам стенок слухового прохода и инфицированию. Накладные наушники в этом плане безопаснее, так как их можно протереть и они не контактируют с нежной кожей внутри уха.

Белова рекомендовала по возможности отдавать предпочтение накладным моделям и ограничивать время использования любых наушников до 60–90 минут в день с перерывами. При появлении неприятных ощущений в ушах следует обратиться к специалисту.