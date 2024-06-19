Врач Белоусова напомнила, что злоупотребление энергетиками может навредить здоровью подростков

Врач-диетолог Анна Белоусова в беседе с ИА НСН напомнила, что из-за содержания большого количества сахара энергетики могут значительно навредить здоровью. Особенно это касается подростков, которые любят покупать подобные напитки.
Энергетические напитки, как пояснила эксперт, обостряют риск развития диабета не только второго, но и первого типа.
«Энергетики, как правило, употребляются вместо еды, либо как дополнение. Организм получает очень много глюкозы и большой удар по поджелудочной железе», — сказала она.
Ранее депутаты Госдумы в первом чтении приняли закон, запрещающий несовершеннолетним продажу энергетиков объемом более 500 миллилитров.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте