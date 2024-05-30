Врач Белоусов: высокобелковая диета повышает риски развития рака

Чрезмерное потребление компонентов при белковой диете может увеличить риски развития онкологических заболеваний. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, высокопротеиновая диета «по Дюкану» и другие подобные программы заключаются в потреблении большого количества животных белков и минимизации углеводов. При таком питании могут возникнуть недостаток энергии и снижение общей работоспособности.

Кроме того, высокобелковые диеты часто провоцируют сердечно-сосудистые патологии, сообщил сайт kp.ru.