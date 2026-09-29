Врач Белоусов разъяснил, что имбирный чай может снизить давление и риск образования тромбов
Врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов рассказал о влиянии имбирного чая на давление, кровообращение и образование тромбов, сообщает Газета.ru.
Белоусов объяснил, что гинжерол и шогаол в составе имбиря помогают расслабить стенки артерий. Сосуды расширяются, сопротивление кровотоку снижается, а вместе с ним может снизиться и давление, пишут «Известия».
По словам врача, людям с гипотонией следует соблюдать осторожность: имбирь способен еще сильнее снизить давление. При гипертонии напиток может быть полезен, но его употребление на фоне приема лекарств нужно обсудить с врачом.
Белоусов предупредил, что имбирь может усилить действие препаратов для снижения давления. В сочетании с варфарином, аспирином и клопидогрелом он повышает риск кровотечения, а вместе с препаратами для лечения диабета может вызвать чрезмерное снижение уровня сахара в крови.