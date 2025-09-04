Врач Белоусов рассказал о высоком содержании клетчатки в груше

Гастроэнтеролог АО «Медицина» Евгений Белоусов поделился мнением о пользе груши. Об этом сообщила « Газета.ru ».

Специалист указал на высокое содержание клетчатки в этом фрукте, включая растворимые и нерастворимые волокна. Они помогают нормализовать уровень холестерина и глюкозы в крови.

«Средняя груша (около 178 граммов) содержит приблизительно 5,5 грамма пищевых волокон — это около 20–25% от суточной потребности взрослого человека (рекомендуется 25–30 граммов клетчатки в день). Это действительно высокий показатель», — пояснил врач.

По его словам, в груше также есть флавоноиды, фенольные кислоты и витамин С. Такие соединения обладают антиоксидантным и противовоспалительным действием. Результатом станет снижение окислительного процесса, который лежит в основе многих хронических недугов, добавил RT.