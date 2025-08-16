Врач Белоусов рассказал о способности малины регулировать уровень сахара в крови

Гастроэнтеролог и кандидат медицинских наук Евгений Белоусов рассказал РИАМО о полезных свойствах малины.
По словам эксперта, красные плоды обладают низкой калорийностью — всего 46 ккал на 100 грамм, но при этом содержат множество витаминов (С, В-группы, Е и РР) и минералов (железо, цинк, магний и калий).
Как пояснил врач, регулярное употребление малины может стать профилактикой заболеваний. Ягода помогает регулировать уровень сахара в крови и замедлять процессы старения. Она также улучшает эластичность сосудов и препятствует образованию тромбов, добавила газета «Петербургский дневник».
