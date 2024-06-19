Врач Белоусов призвал отказаться от еды, у которой повредилась упаковка

Врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов в разговоре с изданием РИАМО призвал россиян отказаться от еды, у которой вздулась или повредилась упаковка. По словам медика, даже если срок годности товара не истек, продукт может быть испорчен.

Медик призвал ориентироваться на следующие показатели: у испорченного продукта может быть плохой запах или на нем может быть плесень. Съев такую еду, человек рискует заработать серьезное отравление, написал сайт kp.ru.

Покупая товары в супермаркетах, лучше выбирать те, что имеют короткий срок годности и хранятся согласно рекомендациям, добавил врач.