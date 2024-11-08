Врач Белоусов посоветовал есть фрукты или орехи в случае, если вы пропустили прием пищи

В случае пропуска основного приема пищи стоит съесть что-то легкое, например, фрукты или йогурт с орехами. Таким советом в беседе с изданием «ФедералПресс» поделился врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов.
Цельные зерна и продукты с высоким содержанием белка также подойдут для перекуса. Как уточнил медик, вышеназванные продукты помогут восстановить силы, не вызывая при этом резких скачков уровня сахара в крови. Тяжелые, жирные и острые блюда, напротив, создадут дискомфорт в желудке и кишечнике.
Здоровый человек может обойтись без пищи до трех-семи дней, не испытав при этом серьезных последствий для здоровья, добавил Белоусов.
Около 20 тысяч рентгенов и УЗИ животных провели в Подмосковье с января
Спортивный центр с бассейном построят в Бронницах к лету 2025 года
«Стекла трескались». Житель Курской области — о налете дронов ВСУ
Школьникам из Лобни рассказали о профессиях безопасности
Тренинги по работе с документами проведут для медиков в Подольске
Сквер защитников Москвы благоустроят в Лобне
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте