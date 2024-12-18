Врач Беляева призвала россиян тепло одеваться, чтобы поддержать иммунитет в период морозов

В некоторых регионах России прогнозируются значительные скачки температуры воздуха. Такие перепады могут негативно сказаться на состоянии организма, предупреждают эксперты. Особенно уязвимы люди с хроническими заболеваниями, с проблемами нервной системы, сердца или давления, написал «Абзац» .

Как рассказал сайт kp.ru, чтобы минимизировать риски для здоровья, важно избегать перегрузок и следовать рекомендациям врачей. В периоды похолодания возрастает вероятность простудных заболеваний из-за ослабления иммунной системы.

Существуют простые способы поддержать организм. Врач общей практики Мария Беляева рекомендует тепло одеваться, не забывать о шарфах и носить подходящую обувь. Прогулки возможны, но должны быть короткими.

Кроме того, полезно пить чай с лимоном или малиной, соблюдать режим дня и избегать стрессов. Если вы принимаете витамины или БАДы, продолжайте их прием, предварительно проконсультировавшись с врачом.