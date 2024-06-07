Врач Беляев сообщил, что более 70% смертей в мире происходит из-за хронических заболеваний

Директор НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова Минздрава России Алексей Беляев во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме сообщил, что около 70% всех случаев смерти в мире происходит из-за хронических заболеваний. Об этом написали «Аргументы и факты» .

При этом врач отметил, что современные технологии позволяют успешно бороться со многими болезнями. Беляев считает, что для достижения наилучших результатов важно фокусироваться не на методах лечения, а на профилактике.

«Самый агрессивный фактор — табакокурение, поэтому статус курения — ключевая информация в работе с любым пациентом. <…> Для решения проблемы нужно сосредоточить усилия медицинского сообщества и органов власти на помощи ядру взрослых заядлых курильщиков», — сказал он.

В заключение врач добавил, что несмотря на многочисленные предупреждения о необходимости отказа от курения каждый второй онкопациент продолжает курить.