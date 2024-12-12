Врач Бекетов назвал поражения суставов и тревожность последствиями коронавируса

Уже привычный коронавирус не стоит недооценивать, ведь он способен наносить серьезные удары по здоровью. Зачастую пациенты даже не связывают недомогания с перенесенным заболеванием. Об этом рассказал пульмонолог, терапевт, кардиолог и доцент Сеченовского университета Владимир Бекетов в беседе с KP.RU .

По его словам, к последствиям ковида относятся, например, катастрофическая усталость и быстрая утомляемость. Объясняется это нарушением кровоснабжения различных органов.

«Также я и мои коллеги наблюдаем рост различных вариантов тревожных расстройств и бессонницы. Они развиваются после перенесенной инфекции и надолго задерживаются», — добавил врач.

Он отметил, что нередко пациенты сталкиваются с затяжным кашлем, одышкой и чувством нехватки воздуха. Кроме того, к осложнениям относятся поражения суставов, хрящей и связок.