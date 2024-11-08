Врач Бажин: флюорография способна выявить рак легкого

Некоторые считают, что флюорография может выявить лишь туберкулез и пневмонию, а вот рак легкого по ней не определить. В беседе с сайтом KP.RU информацию прокомментировал рентгенолог и кандидат медицинских наук Александр Бажин.

По его словам, на самом деле самую распространенную форму — периферический рак легкого — зачастую диагностируют именно при флюорографии.

«Компьютерная томография помогает удостовериться в находке, выяснить детали расположения образования, степень и стадию заболевания», — отметил врач.

Если при данном методе использовать контрастирование, то получится оценить состояние органов грудной полости и структур, окружающих сердце. Кроме того, таким образом удастся исключить поражение костей.