Врач Барсегян назвал условия пожизненной гарантии на зубные импланты

В современной стоматологии возможна пожизненная гарантия на зубные имплантаты, но она зависит от качества работы врача и соблюдения пациентом рекомендаций по уходу. Об этом «Известиям» рассказал челюстно-лицевой хирург, кандидат медицинских наук Севак Барсегян.

По словам специалиста, важно различать гарантию производителя на имплантат и гарантию клиники на медицинскую услугу. Имплантат — это высокотехнологичное изделие, которое проходит строгий контроль качества и имеет уникальный серийный номер. Такой документ защищает пациента в случае заводского брака.

Барсегян пояснил, что долговечность лечения во многом зависит от качества хирургической и ортопедической работы. Пожизненная гарантия означает готовность клиники нести финансовую ответственность за результат лечения на протяжении всей жизни пациента. Если имплантат не приживается или возникают проблемы, связанные с врачебным планированием, клиника обязуется устранить их за свой счет.

Ключевое условие сохранения гарантийных обязательств — регулярные профилактические осмотры и профессиональная гигиена каждые полгода. Это позволяет врачу контролировать состояние десен, костной ткани и самой конструкции. Если во время осмотра выявляются проблемы, подпадающие под гарантийные обязательства, клиника устраняет их без дополнительной оплаты со стороны пациента.