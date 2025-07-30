Врач Барков напомнил о программе отложенного материнства с заморозкой яйцеклеток

За последние 15 лет в России увеличился средний возраст рождения первенца — с 24 до 28 лет. Многие женщины сначала стремятся получить образование и сделать карьеру, однако с возрастом способность к зачатию снижается. Об этом рассказал репродуктолог Виталий Барков в беседе с « Известиями ».

По словам специалиста, сейчас существует программа отложенного материнства. Она предполагает заморозку яйцеклеток в молодом возрасте. Рекомендуется провести процедуру до 35 лет и сохранить от 10 до 15 яйцеклеток, чтобы повысить шансы на рождение здорового ребенка.

«Отложенное материнство не является гарантией беременности в будущем. Заморозка яйцеклеток позволяет сохранить репродуктивный потенциал, но не исключает возможности других факторов бесплодия», — предупредил медик.

Участниками программы также могут стать пациентки, страдающие онкологическими или аутоиммунными заболеваниями. Процедура дает возможность сохранить шанс на материнство после лечения.