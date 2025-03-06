Врач Барбакадзе предупредила об угрозе синдрома «компьютерного» зрения

Врач-терапевт функциональной диагностики Екатерины Барбакадзе в разговоре с «Известиями» предупредила о негативных последствиях длительного использования мобильных устройств.
Она подчеркнула, что продолжительная работа с экраном может привести к синдрому компьютерного зрения, который проявляется в сухости глаз, покраснении, усталости и снижении остроты зрения. Особенно тревожным является увеличение риска развития близорукости у молодых пользователей.
Помимо проблем со зрением, неправильное положение тела при работе с мобильными устройствами может вызвать искривление позвоночника, боли в шее и спине, добавила медик.
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