Врач Баранов посоветовал после 60 лет есть больше белка

Людям старшего возраста, особенно после 60 лет, стоит внимательнее подходить к планированию своего рациона, делая в нем акцент на белки. Таким советом поделился с «ФедералПресс» эндокринолог-диетолог Павел Баранов.

Он подчеркнул, что стоит есть больше нежирного мяса, например, индейки и курицы, рыбы, а также творога, орехов и бобов. Кроме того, важно поддерживать на уровне физическую активность, чтобы держать в тонусе свои мышцы, добавил врач.

Кроме того, в пожилом возрасте важно помнить также и о здоровье костей. Поэтому в рационе обязательно должны быть продукты, в которых содержится кальций. Это может быть творог, сыр или орехи. Наконец, подытожил Баранов, следует пить достаточное количество воды и не пренебрегать ею.