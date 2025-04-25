Весной солнце представляет серьезную угрозу для зрения, предупредила врач-офтальмолог Виктория Баласанян в беседе с радиостанцией Sputnik .

По словам врача, ультрафиолетовое излучение — одна из главных причин развития катаракты и возрастной макулярной дегенерации. Даже один час без защиты в яркий весенний день может привести к ожогу роговицы.

«Первые симптомы — ощущение „песка в глазах“, но многие не придают им значения. Если же регулярно находиться под весенним солнцем без защитных очков, уже в 40 лет может появиться катаракта», — предупредила медик.

Баласанян рекомендовала выбирать солнцезащитные очки с УФ-фильтром и поляризационными линзами, а также носить головные уборы с широкими полями.