Врач Балалаева предупредила, что бесконтрольный прием БАДов может привести к интоксикации

Клинический фармаколог Мария Балалаева в беседе с телеканалом «Звезда» предупредила россиян о том, что бесконтрольный прием биологически активных добавок может привести к различным побочным эффектам.

Медик пояснила, что некоторые БАДы включают в себя вещества, которые вступают в реакцию или конфликт с лекарственными препаратами.

«Это может приводить даже к интоксикациям, на что следует обращать большое внимание при подборе лекарственной терапии», — сказала специалист.

Балалаева также отметила, что БАДы не проходят полноценные исследования при регистрации в отличие от лекарств.

Срок или штраф? Наказание за ненасильственные преступления в России смягчат

Московские промышленники увеличили парк оборудования на предприятиях

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Запрещенка с черного рынка. Нутрициолог предостерег от покупки сомнительных БАД на маркетплейсах

Убийство на тропическом острове. Житель Маврикия жестоко зарезал россиянку из ревности

Компьютеры, смартфоны, одежда. Что подорожает в России осенью 2024 года

Lu Hanxin/Xinhua

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте