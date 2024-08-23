Врач Балалаева предупредила, что бесконтрольный прием БАДов может привести к интоксикации
Клинический фармаколог Мария Балалаева в беседе с телеканалом «Звезда» предупредила россиян о том, что бесконтрольный прием биологически активных добавок может привести к различным побочным эффектам.
Медик пояснила, что некоторые БАДы включают в себя вещества, которые вступают в реакцию или конфликт с лекарственными препаратами.
«Это может приводить даже к интоксикациям, на что следует обращать большое внимание при подборе лекарственной терапии», — сказала специалист.
Балалаева также отметила, что БАДы не проходят полноценные исследования при регистрации в отличие от лекарств.