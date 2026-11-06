Врач Баяндина рассказала о пользе жиров для защиты от инфекций
Жиры необходимы в рационе во время отопительного сезона для поддержания здоровья кожи и слизистых, что косвенно защищает организм от инфекций. Об этом в эфире «Авторадио» рассказала врач-терапевт и нутрициолог Марина Баяндина.
По словам специалиста, жиры не обладают прямым иммуностимулирующим действием, однако дают энергию и обеспечивают работу желчного пузыря, предотвращая появление камней. В период работы отопления из-за сухого воздуха организму требуется поддержка защитных барьеров. Врач рекомендовала питаться сбалансированно и включать в меню различные виды масел и жиров.