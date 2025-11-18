Врач Бахман предупредила о повышении риска развития рака при ожирении

Избыточный вес не только создает эстетические проблемы, но и представляет серьезную угрозу для здоровья. Об этом напомнила эндокринолог Ирина Бахман в беседе с сайтом KP.RU .

Как пояснила врач, жировая ткань — это не просто запас энергии, а гормонально активный орган, который влияет на работу мозга, печени, сосудов и иммунитета.

«В аспекте развития онкологии в дело вступает генетическая предрасположенность, соотносящаяся с проблемой избыточного веса», — отметила медик.

По ее словам, при избытке веса нарушается обмен веществ, повышается уровень холестерина и сахара в крови, могут страдать суставы и сосуды. В определенных условиях такие изменения способны спровоцировать развитие рака.