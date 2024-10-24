Врач Багаутдинова: отбеливающие полоски для зубов с маркетплейсов могут вызвать травмы эмали

Стоматолог Амина Багаутдинова призвала не покупать определенные товары для полости рта на маркетплейсах. Об этом сообщил телеканал « Санкт-Петербург ».

Врач обратила внимание на отбеливающие полоски для зубов, которые многие приобретают в интернет-магазинах. Однако на данных платформах клиент рискует столкнуться с подделкой.

«В простом случае ничего не отбелится, в самом худшем случае — это такие осложнения, как травма эмали, ожог десны, чувствительность, пятнистое отбеливание», — предупредила медик.

Она также рассказала о вреде длительного использования фальшивой брекет-системы. Среди последствий — аллергическая реакция, повреждения губ, щек и слизистых.