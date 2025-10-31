Врач Азнаурян сообщил, что морковь и очки с дырочками не способны улучшить зрение

Заблуждения относительно детских проблем со зрением часто мешают своевременно оказать необходимую помощь ребенку. Офтальмолог Игорь Азнаурян поделился в эфире радиостанции Sputnik наиболее распространенными мифами в этой области.

Так, некоторые считают, что коррекция близорукости возможна с помощью очков с отверстиями. По словам врача, оптический прибор обеспечивает временную иллюзию четкого восприятия объектов путем ограничения поля зрения и повышения глубины фокуса.

«Они не оказывают никакого лечебного воздействия на рост глазного яблока — главную причину близорукости», — отметил медик.

Он также прокомментировал убеждение о способности моркови улучшить зрение. Витамин A в составе продукта действительно важен для поддержания здоровья сетчатки глаза, но он никак не может исправить дефекты преломления света, такие как близорукость или дальнозоркость, предупредил эксперт.