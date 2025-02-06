Врач Азнаурян: неудачные уколы ботокса могут спровоцировать птоз и косоглазие

Офтальмолог, доктор медицинских наук, профессор и академик Игорь Азнаурян рассказал об опасности инъекций ботулотоксина. Такая процедура способна обернуться серьезными проблемами с глазами, предупредил медик в беседе с ОТР .

По его словам, при уколах ботокса в области лба, межбровья и вокруг глаз существует риск развития птоза — опущения верхнего века. При таком состоянии глаз может оказаться частично или полностью закрытым на несколько месяцев.

Еще одним возможным последствием врач назвал косоглазие. Специалист привел в пример свою пациентку, которой потребовалось хирургическое вмешательство для коррекции зрительных осей после процедуры.