Врач Асманов предупредил о риске головных болей у подростков из-за увлечения гаджетами

Кандидат медицинских наук, отоларинголог Алан Асманов в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал, что к головным болям у подростков могут приводить различные факторы, в том числе недостаток сна.

По словам врача, в подростковом возрасте дети сталкиваются со стрессами из-за учебы и активного роста организма. Кроме того, подростки начинают увлекаться гаджетами, проводить время с друзьями, и их режим сна становится нерегулярным.

Если подросток регулярно жалуется на головные боли, его необходимо обследовать. Возможно, потребуется консультация невролога и проведение МРТ головного мозга, но только по назначению врача.