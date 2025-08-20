Врач Аржаков объяснил боль в мышцах после спорта микротравмами волокон

Травматолог-ортопед медицинской компании «СберЗдоровье» Александр Аржаков сообщил « Известиям », что мышечная боль после занятий спортом — нормальная реакция организма на новую или интенсивную нагрузку. Она называется синдромом отсроченной мышечной боли и обычно проходит в течение пяти-семи дней.

Эксперт подчеркнул, что неприятные ощущения возникают не из-за повышения уровня молочной кислоты, как считалось ранее, а из-за микротравм мышечных волокон и их воспаления.

«Стоит отметить, что обезболивающие препараты редко помогают снизить болевые ощущения после физической активности», — отметил врач.

По его словам, для облегчения состояния рекомендуется дать организму отдохнуть и избегать интенсивных нагрузок на ту же группу мышц в ближайшие дни. Также могут помочь компрессы с холодом, теплая ванна, техника активного восстановления (легкие упражнения) и массаж.