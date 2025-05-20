Врач Арзамасцев сообщил о пользе грецких и кедровых орехов для сердца

Диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал « Москве 24 », что употребление грецких, кедровых орехов и миндаля может помочь пожилым людям укрепить организм и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам эксперта, грецкие орехи богаты витаминами группы В, которые поддерживают работу мозга, состояние нервной ткани и участвуют в передаче нервных импульсов.

«Также во всех орехах есть кремний — полезный элемент для волос, кожи и ногтей», — добавил медик.

Он отметил, что миндаль содержит большое количество витамина Е, полезного для сосудистой стенки. Продукт особенно необходим людям в возрасте, так как в нем есть магний, марганец и кремний. Эти элементы положительно влияют на углеводный и жировой обмен, особенно при избыточном весе.

Кедровые орехи также имеют свои преимущества: они богаты цинком, который помогает иммунитету, и витамином К, участвующим в процессе кроветворения и поддержании нормальной текучести крови, пояснил врач.