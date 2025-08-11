Врач Арзамасцев посоветовал принимать витамины группы B для здоровья сосудов

Сосуды — важная часть организма, и их здоровье влияет на долголетие и качество жизни. Эксперт телеканала «Доктор», врач-диетолог, гастроэнтеролог Евгений Арзамасцев рассказал «Газете.Ru» о том, как защитить сосуды.

По словам врача, сосуды с возрастом становятся более хрупкими, но этот процесс можно замедлить. Для этого нужно вести здоровый образ жизни и правильно питаться. Витамины — важная часть профилактики.

Врач выделяет три ключевых витамина: B6, B9 (фолиевая кислота) и B12 (цианокобаламин). Их часто не хватает людям старшего возраста, а также при определенных особенностях питания или проблемах с желудочно-кишечным трактом.

Арзамасцев подчеркивает, что любые витамины и добавки стоит принимать только по показаниям и после консультации со специалистом. Избыток витаминов тоже вреден, поэтому важно соблюдать дозировку.