Врач Арсланова: ягоды и лосось в рационе помогут сохранить молодость

Врач Айгуль Арсланова перечислила продукты, способствующие сохранению здоровья и молодости. Так, вредное воздействие ультрафиолета могут снизить томаты, рассказала специалист в беседе с UfaTime.

Медик посоветовала включить в рацион орехи и ягоды, которые способны обеспечить организм витаминами и антиоксидантами. Улучшит кровообращение темный шоколад, добавила эксперт.

Специалист также отметила, что лосось помогает бороться с воспалениями за счет восполнения нехватки Омеги-3. Кроме того, Арсланова рекомендовала как можно чаще употреблять шпинат, чеснок, куркуму, авокадо и зеленый чай, добавило «АБН24».

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