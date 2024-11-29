Врач Арсланова: ягоды и лосось в рационе помогут сохранить молодость

Врач Айгуль Арсланова перечислила продукты, способствующие сохранению здоровья и молодости. Так, вредное воздействие ультрафиолета могут снизить томаты, рассказала специалист в беседе с UfaTime.
Медик посоветовала включить в рацион орехи и ягоды, которые способны обеспечить организм витаминами и антиоксидантами. Улучшит кровообращение темный шоколад, добавила эксперт.
Специалист также отметила, что лосось помогает бороться с воспалениями за счет восполнения нехватки Омеги-3. Кроме того, Арсланова рекомендовала как можно чаще употреблять шпинат, чеснок, куркуму, авокадо и зеленый чай, добавило «АБН24».
Нейросеть выявила 100 случаев неправильной парковки в Подмосковье в ноябре
«Транснефть» предупредила о риске дефицита средств
Митинги за открытие границы с Россией пройдут в Финляндии
Учительница из Подольска победила в региональном педагогическом конкурсе
Каток откроют в парке «Питомник» в Серпухове 1 декабря
Патриотическая акция «Пролог Победы. Битва под Москвой» прошла в Серпухове
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте