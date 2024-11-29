Врач Арсланова: ягоды и лосось в рационе помогут сохранить молодость

Врач Айгуль Арсланова перечислила продукты, способствующие сохранению здоровья и молодости. Так, вредное воздействие ультрафиолета могут снизить томаты, рассказала специалист в беседе с UfaTime .

Медик посоветовала включить в рацион орехи и ягоды, которые способны обеспечить организм витаминами и антиоксидантами. Улучшит кровообращение темный шоколад, добавила эксперт.

Специалист также отметила, что лосось помогает бороться с воспалениями за счет восполнения нехватки Омеги-3. Кроме того, Арсланова рекомендовала как можно чаще употреблять шпинат, чеснок, куркуму, авокадо и зеленый чай, добавило «АБН24».