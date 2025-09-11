Врач Арсютов рассказал о неочевидных причинах ухудшения зрения у детей

В России все больше детей сталкиваются с проблемами зрения. Глазные болезни составляют около трети всех детских заболеваний, а близорукость диагностируется у 25-30% школьников. Руководитель НМИЦ МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С. Н. Федорова Минздрава России Дмитрий Арсютов рассказал KP.RU о неочевидных причинах ухудшения зрения у детей.

«В научных исследованиях доказана тесная связь заболеваний глаз с болезнями других органов и систем: костно-мышечной, сердечно-сосудистой, желудочно-кишечного тракта. Также в ухудшение зрения вносят вклад заболевания верхних дыхательных путей, например, хронические тонзиллиты (ангины), гормональные нарушения и детское ожирение», — отметил специалист.

По словам врача, осанка тоже играет важную роль: у детей с близорукостью часто обнаруживаются изменения в шейном отделе позвоночника.

За годы учебы зрение у школьников в среднем ухудшается в два-три раза. Более половины этих случаев приходится на миопию, и нередко она прогрессирует со временем.