Врач Антюфеева: ощущение горечи во рту укажет на болезни ЖКТ

Постоянный горький привкус во рту, который невозможно убрать даже с помощью чистки зубов, может сигнализировать о нарушениях в работе желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Валерия Антюфеева в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, чаще всего причиной такого симптома становится гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), при которой происходит заброс кислоты в пищевод и полость рта. Именно эти процессы вызывают ощущение горечи во рту.

Кроме того, симптом нередко возникает из-за проблем со здоровьем полости рта, в том числе кариеса и заболеваний десен, отметила Антюфеева.

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