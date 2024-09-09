Врач Анпилогова: перхоть может быть симптомом серьезных заболеваний

Дерматовенеролог Екатерина Анпилогова посоветовала не воспринимать перхоть исключительно как косметический дефект. Данный симптом может говорить о наличии серьезных недугов, отметила эксперт в беседе с РИАМО .

По ее словам, перхоть порой указывает на развитие кожных и аутоиммунных заболеваний. К появлению шелушения приводят себорейный и контактный дерматит, экзема, стригущий лишай и псориаз, предупредила медик.

Она также напомнила, что усугубить проблему способен стресс. Врач рекомендовала побольше отдыхать и снизить уровень тревожности.