Врач Анпилогова: перхоть может быть симптомом серьезных заболеваний

Дерматовенеролог Екатерина Анпилогова посоветовала не воспринимать перхоть исключительно как косметический дефект. Данный симптом может говорить о наличии серьезных недугов, отметила эксперт в беседе с РИАМО.
По ее словам, перхоть порой указывает на развитие кожных и аутоиммунных заболеваний. К появлению шелушения приводят себорейный и контактный дерматит, экзема, стригущий лишай и псориаз, предупредила медик.
Она также напомнила, что усугубить проблему способен стресс. Врач рекомендовала побольше отдыхать и снизить уровень тревожности.
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