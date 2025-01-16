Врач Аникина: голод и сильная нагрузка могут спровоцировать мигрень

Мигрень может иметь множество причин, но есть факторы, способные усилить болевые симптомы. Об этом рассказала в беседе с радиостанцией Sputnik кандидат медицинских наук, главврач «Клиники Доктора Аникиной», невролог-реабилитолог Марина Аникина.

По словам медика, головные боли нередко связаны с физической, умственной или эмоциональной усталостью организма.

«Мигрень, как любой приступ хронической боли, — это сигнал организма, что сейчас ты делаешь что-то, что ему противоестественно, иногда на уровне физическом — сильная загрузка, иногда на уровне эмоциональном. Эта загрузка тебя просто обнуляет в плане энергии», — пояснила эксперт.

Провокаторами неприятного состояния Аникина также назвала голод и определенные продукты. К ним относятся, например, игристое вино, кефир, молодые сыры, пиво и квас. С осторожностью стоит употреблять кофе и соленую пищу, предупредила специалист.