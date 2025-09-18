Врач Анчикова заявила, что румянец на щеках может быть признаком кожного заболевания

Постоянное покраснение лица — признак хронического заболевания, называемого розацеа. Об этом рассказала врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог Екатерина Анчикова в интервью «Известиям» .

По словам специалиста, причиной недуга являются нарушения кровообращения и расширение сосудов. Лечение включает устранение триггеров, таких как стресс и раздражающие продукты, укрепление стенок сосудов препаратами и применение специализированных косметических средств.

Важнейшую роль играет правильный домашний уход, использование солнцезащитных средств, а также регулярное наблюдение у специалиста, подчеркнула Анчикова.