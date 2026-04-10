Врач Амир Хан указал на связь чистки зубов нитью и снижение деменции

Врач общей практики Амир Хан в беседе с изданием Mirror поделился необычным советом по профилактике деменции. Специалист заявил, что использование зубной нити во время чистки зубов может снизить риск развития нейродегенеративных заболеваний.

По словам врача, все дело в бактериях, которые могут попасть в мозг из полости рта.

«Если вы плохо поддерживаете гигиену полости рта, если у вас больные десны, туда через кровь могут попасть бактерии, которые позже попадают в мозг. Это запускает иммунную реакцию и хроническое воспаление», — пояснил доктор.

Также снизить риск деменции, по мнению специалиста, помогут другие полезные привычки: хороший сон, качественное питание, регулярные посещения отоларинголога и окулиста. Все эти меры в комплексе способны уменьшить вероятность развития нейродегенеративных заболеваний на 60%, добавил ОТР.