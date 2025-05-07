Врач Алексенцева: усталость и проблемы со сном могут быть признаками гельминтов

Врач общей практики Елена Алексенцева рассказала, что гельминты могут вызывать нарушения в работе организма. Как распознать наличие паразитов, эксперт рассказала в беседе с Readovka.News .

По ее словам, заражение происходит разными способами: от несоблюдения гигиены рук до приема в пищу недостаточно обработанных продуктов.

«Например, плохо прожаренного мяса, фруктов или овощей, которые не были тщательно вымыты», — пояснила медик.

Она также отметила, что у детей гельминтоз может проявляться в виде вялости, раздражительности, быстрой утомляемости, склонности к частым заболеваниям и нарушений ночного сна. Со стороны желудочно-кишечного тракта наблюдаются снижение аппетита, тошнота, боли в животе, неустойчивый или учащенный стул, добавил «Инфо24».