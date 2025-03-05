Соблюдение режима дня важно для физического и психического здоровья. Об этом заявила врач-педиатр Елена Алексенцева в беседе с сайтом «Известия» .

Доктор подчеркнула, что правильный распорядок улучшает работу нервной системы и внутренних органов, а также повышает качество сна. Врач посоветовала ложиться спать до 23:00, чтобы синхронизироваться с выработкой гормона сна — мелатонина. Для взрослого человека оптимальный сон длится семь-девять часов.

Алексенцева также отметила важность физической активности, сбалансированного питания и регулярного потребления воды. Суточная норма жидкости для взрослого составляет два-три литра, включая воду, содержащуюся в пище. Питаться рекомендуется трижды в день, распределяя рацион с акцентом на утро, заключила педиатр.