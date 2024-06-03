Врач Алексеев: оптимальная норма яиц — не более одной штуки в день

Куриные яйца — невероятно полезный продукт, в котором содержатся белок, кальций, фосфор, фолиевая кислота, а также различные витамины. Об этом рассказал директор Медицинского института РОСБИОТЕХа Александр Алексеев в беседе с «Газетой.ru».

По его словам, регулярное включение данного продукта в рацион способствует снижению кровяного давления и увеличению мышечной массы. Однако необходимо знать меру.

Оптимальная дневная порция — не более одной штуки, отметил врач. Особую осторожность стоит проявить пациентам с повышенным уровнем холестерина. Употребление яиц также необходимо ограничить при заболеваниях печени, почек, желчного пузыря и мочевыводящих путей.

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