Врач Алексанян: ринопластика способна улучшить качество жизни

Ринопластика, или коррекция формы носа, продолжает занимать лидирующие позиции среди популярных пластических операций. Процедура востребована как у женщин, так и мужчин. Об этом рассказал врач клиники Art Plastic Тигран Алексанян в беседе с RuNews24.ru.
По его словам, мотивы обращения к операции далеко не всегда связаны исключительно с внешними предпочтениями. Многие пациенты желают таким образом избавиться от функциональных проблем, связанных с дыханием.
Медик отметил, что в подобных случаях ринопластика становится не только эстетической процедурой, но и необходимой мерой для улучшения качества жизни пациента. Иногда, добавил он, может понадобиться только септопластика — операция по коррекции носовой перегородки, которую можно выполнять отдельно.
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