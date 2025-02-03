Врач Алексанян: ринопластика способна улучшить качество жизни

Ринопластика, или коррекция формы носа, продолжает занимать лидирующие позиции среди популярных пластических операций. Процедура востребована как у женщин, так и мужчин. Об этом рассказал врач клиники Art Plastic Тигран Алексанян в беседе с RuNews24.ru .

По его словам, мотивы обращения к операции далеко не всегда связаны исключительно с внешними предпочтениями. Многие пациенты желают таким образом избавиться от функциональных проблем, связанных с дыханием.

Медик отметил, что в подобных случаях ринопластика становится не только эстетической процедурой, но и необходимой мерой для улучшения качества жизни пациента. Иногда, добавил он, может понадобиться только септопластика — операция по коррекции носовой перегородки, которую можно выполнять отдельно.