Врач Алексанян предупредил о нарушениях дыхания в первые дни после ринопластики

После ринопластики пациенту предстоит пройти долгий путь восстановления, предупредил пластический хирург Тигран Алексанян в беседе с News.ru .

Он пояснил, что первые недели после операции самые сложные: в это время неизбежны отеки и синяки.

«Не стоит пугаться, если в первые дни дыхание будет затруднено — это связано с отеком слизистой оболочки носа», — добавил медик.

По словам врача, все эти симптомы обычно снимаются назначенными препаратами. При проведении операции квалифицированным специалистом в современной клинике с соблюдением санитарных норм риск осложнений минимален. Хирург посоветовал следовать рекомендациям врача, чтобы облегчить восстановление после ринопластики.