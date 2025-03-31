Врач Алексанян предупредил о нарушениях дыхания в первые дни после ринопластики

После ринопластики пациенту предстоит пройти долгий путь восстановления, предупредил пластический хирург Тигран Алексанян в беседе с News.ru.
Он пояснил, что первые недели после операции самые сложные: в это время неизбежны отеки и синяки.
«Не стоит пугаться, если в первые дни дыхание будет затруднено — это связано с отеком слизистой оболочки носа», — добавил медик.
По словам врача, все эти симптомы обычно снимаются назначенными препаратами. При проведении операции квалифицированным специалистом в современной клинике с соблюдением санитарных норм риск осложнений минимален. Хирург посоветовал следовать рекомендациям врача, чтобы облегчить восстановление после ринопластики.
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