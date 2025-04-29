Врач Алексанян: операции в области косметологии опасны при проблемах с психикой

По его словам, любые хирургические вмешательства в области косметологии не рекомендованы людям с нестабильным психоэмоциональным состоянием.

Нереалистичные ожидания от результатов операции могут привести к ухудшению состояния пациентов, страдающих от психических расстройств. Они убеждены, что внешние изменения решат их проблемы и кардинально поменяют жизнь. Однако это не так. После операции, если результат окажется не таким, как представлялось, человек может впасть в еще более глубокую депрессию, пояснил врач.

Алексанян подчеркнул, что хирург не может гарантировать клиенту желаемый эффект, если тот не осознает истинных причин своего обращения. Врач обязан отказать в операции пациенту с симптомами психического заболевания и направить его к нужному специалисту, передает sibdepo.ru.